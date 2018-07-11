纳扎尔巴耶夫总统视察"布拉拜"国际滑雪训练基地

哈通社/阔克舍套/7月11日 -- 纳扎尔巴耶夫总统11日对阿克莫拉州"休奇耶-布拉拜"旅游度假区新建设施进行了视察，其中包括位于休奇耶市的"布拉拜" 国际滑雪训练基地。

访问期间，纳扎尔巴耶夫总统观看了200多名运动员在新基地进行的训练。参加训练的跳台滑雪运动员们通过训练中的个人才能展现出了新设施建设工作的高质量及实用性。

另外，哈萨克斯坦政府第一副总理阿斯哈尔·马明、文化和体育部部长热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒以及阿克莫拉州州长玛力克•穆尔扎林就"休奇耶-布拉拜"旅游度假区的发展工作落实情况向总统进行了汇报。

纳扎尔巴耶夫总统表示，此前国内旅游业发展问题一直被忽视。经济条件良好的公民们经常去国外旅游。如今，将哈萨克斯坦自然景点展现给全世界游客的时刻已来临。旅游业应被视为经济中重要组成部分。"休奇耶-布拉拜"旅游度假区基础设施建设工作非常完善，还建造了"阿斯塔纳-阔克舍套"高速公路。此外，阔克舍套市也拥有机场。现在需要建造布拉拜内部道路，并创造更多便利。除了布拉拜外，伊曼套、沙勒哈尔、巴彦阿吾勒、突厥斯坦等地区也需要注重旅游业，突厥斯坦非常适合旅游业的发展。首先需要进行基础设施建设工作。





"布拉拜" 国际滑雪训练基地总面积为125.54公顷。建造工程分两个阶段进行，第一阶段是面积达111公顷的滑雪训练基地，第二阶段为90米和120米高的跳台。













值得一提的是，该滑雪训练基地符合冬季运动国际标准，可进行高山滑雪、冬季两项、跳台滑雪等项目训练。训练基地还包括容纳200人的酒店以及游泳馆、医疗健康中心等设施。

















【编译：冰山】