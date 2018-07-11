纳扎尔巴耶夫：我们很少主动宣传自己的自然风光

哈通社/阔科舍套/7月11日 - 正在阿克莫拉州进行视察的纳扎尔巴耶夫总统表示，应大力宣传和推广我国各地的旅游胜地和度假区。

纳扎尔巴耶夫总统11日对阿克莫拉州"休奇耶-布拉拜"旅游度假区新建设施进行了视察，参观了位于休奇耶市的"布拉拜" 国际滑雪训练基地。



视察期间，总统指出，受益于来自世界各地的观光客，布拉拜景区周边居民收入显著增加，国家也借助旅游业获得了大笔的收入。



总统还就国内旅游景区的发展前景表达了自己的看法。他说："除了布拉拜以外，我们还有伊曼套-沙勒哈尔等旅游区，以及位于巴甫洛达尔州知名的巴彦阿吾勒景区，文化旅游方面突厥斯坦及周边的古城亦有着重要的地位。我们要推动这些景区和城市的发展，建立良好的旅游环境和设施。突厥斯坦市本身就已经建立了旅游区域，每年接待的游客数量达到150万人次。"



总统指出，有必要推动国内旅游景区的宣传和推广工作，同时加大各景区旅游基础设施的完善和建设。



"这方面，我们有计划也有新的想法。"



总统认为尤其应该加强对恰伦大峡谷的宣传。



"许多游客将这一经大自然鬼斧神工而创造出的美景，同美国科罗拉多大峡谷的景色相媲美。总的来说，我们很少主动宣传自己的自然风光，今后应对此予以加强。"纳扎尔巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】