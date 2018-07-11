纳扎尔巴耶夫总统向曼格斯套州人民表示感谢

哈通社/阿斯塔纳/7月11日 - 据曼格斯套州政府消息，曼格斯套州州长耶拉勒•托赫詹诺夫11日收到了哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫致曼格斯套州全体居民的感谢信。

信中，纳扎尔巴耶夫总统就曼格斯套州在"向首都献礼"活动框架下，为阿斯塔纳赠送的礼物--友谊之家，表示诚挚的感谢。



总统在信中说："在首都日及阿斯塔纳建立20周年之际，曼格斯套州为阿斯塔纳献上了一份独特的礼物--友谊之家。民族团结、友谊与和谐是哈萨克斯坦最重要的财富，我相信，曼格斯套人民的这个礼物将有助于加强我国多民族大家庭的和睦团结。我向你以及该州所有居民表示衷心的感谢，感谢你们为阿斯塔纳的繁荣作出的贡献。"





由曼格斯套州建造的新友谊之家位于阿斯塔纳市包尔詹•莫穆舍大街24号。



建筑共有三层，其一楼包括展览厅、活动大厅以及公共咨询国家机构（«Қоғамдық келісім» КММ）和民族和睦大会的办公室； 二楼设有会议厅、博物馆和民族文化协会办公室；三楼设有舞蹈室、声乐室、餐厅等。建筑整体设计风格独具特色。









来自曼格斯套州人民的礼物，将使首都的风貌更加迷人。



【编译：木合塔尔·木拉提】