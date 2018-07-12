空手道：哪些运动员将代表哈萨克斯坦征战亚锦赛

哈通社/阿斯塔纳/7月12日 -- 哈萨克斯坦国家奥委会近日公布将代表哈萨克斯坦参加2018年亚洲空手道锦标赛的运动员名单。

消息称，2018年亚洲空手道锦标赛将于7月13-15日期间在约旦首都安曼市举行

据国家奥委会透露，本届锦标赛预计将吸引29个国家近300名运动员参与。哈萨克斯坦将派12名（6男、6女）运动员出战锦标赛。

男子：玛迪·卡铁索夫（个人、KATA）、哈伊萨尔·阿勒普斯拜（男子KUMITE，60公斤级）、阿斯勒别克·穆拉托夫（男子KUMITE，67公斤级）、如斯兰·耶斯玛罕别特（男子KUMITE，75公斤级）、伊戈尔·切克玛尔耶夫（男子KUMITE，84公斤级）、努尔特列斯·特尼斯别克（男子KUMITE，84公斤级以上）。

女子：阿斯耶勒·赛尔科娃（女子KUMITE 50 公斤级）、阿茹詹·穆合塔尔（女子KUMITE 55 公斤级）、古勒米拉·吾森诺娃（女子KUMITE 61 公斤级）、亚历山德拉·布德金纳（女子KUMITE 68 公斤级）、艾伊詹·阿纳尔拜（女子KUMITE 68 公斤级以上）、莉亚·阔什哈尔巴耶娃（女子个人、KATA）。

据悉，2018年亚洲空手道锦标赛将于本月13日拉开帷幕， 个人赛决赛预计将于14日举行，而团体赛决赛将于15日举行。

【翻译：冰山】