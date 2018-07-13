中国陕西历史博物馆展出哈萨克国宝

哈通社/北京-西安/7月13日（记者萨德克•阿克加诺夫） -- 哈萨克斯坦"伟大草原遗产：珍宝艺术"展览及"神奇的哈萨克斯坦" 图片展12日在中国西安开幕。

此次展览由哈萨克斯坦文化和体育部与中国陕西省文物局联合主办，哈萨克斯坦国家博物馆、陕西历史博物馆(陕西省文物交流中心)承办。



活动旨在促进和扩大哈萨克斯坦与中国之间的文化交流。



据了解，此次"伟大草原遗产：珍宝艺术"展共展出文物119类370件。其中真品196件、复制品174件。





展出的展品中包括了展出的文物中有被誉为哈萨克斯坦共和国象征的国宝--"金人"铠甲、写有铭文的银器、萨克人（塞人）女性服装、在公元前V-IV世纪制作的雪豹形象徽章、XV世纪打造的饰品等。





所有展品均来自哈萨克斯坦国家博物馆，大部分展品为为哈萨克斯坦阿拉木图州伊塞克墓及东哈州塔克塞-1号墓中出土的文物及其复制品，均精美绝伦，材质包括黄金、白银、丝绸、皮革、绿松石、玻璃等。





哈萨克斯坦驻中国特命全权大使沙赫拉特•努雷舍夫出席开幕仪式并表示，两国文博界对以丝绸之路为主题的合作予以高度重视，通过向广大中国观众展现亚欧草原游牧民族特有的文化和艺术元素，反映古西域文化的交流传播源远流长、亘古不绝，将进一步加深中国民众对哈萨克斯坦的了解，促进两国人民之间的相互往来。





当天出席开幕仪式的嘉宾还包括陕西省副省长陆治原、哈萨克斯坦马吉利斯议员阿曼柯乐德•达吾然巴耶夫和木拉特•帖穆尔詹诺夫，以及来自韩国、泰国、马来西亚和柬埔寨等国家的外交使节等。





此次展览将持续至9月12日。



旨在向世界展示"金人"等哈萨克斯坦历史文物和文化遗产的"金人巡回世界博物馆"计划，于去年（2017年）首次在白俄罗斯首都明斯克启动，2018年4-5月在莫斯科展出。



在完成了西安的展出后，"金人"还将在阿塞拜疆巴库国家博物馆、波兰格但斯克国家博物馆和韩国首尔国家博物馆展出。



根据计划，2019年"金人"还将前往日本、英国、西班牙和土耳其，2020年前往美国、意大利、奥地利、法国和德国。



值得一提的是，哈萨克斯坦国家博物馆曾于2016年6月，在该馆举办了"丝路起点灿烂文明-陕西文化遗产图片展"，2017年6月，在该馆举办了来自中国陕西的秦始皇兵马俑文物展，获得了很大成功。此次在西安举办"伟大草原遗产：珍宝艺术展"也是这一秦兵马俑展的交换展。



【编译：木合塔尔·木拉提】