白俄罗斯总统卢卡申科为哈萨克斯坦人民艺术家若扎·热姆巴耶娃颁发总统特别奖

哈通社/阿斯塔纳/7月13日 - 据白俄罗斯通讯社消息，在12日晚的第二十七届"维捷布斯克斯拉夫集市" 国际艺术节开幕仪式上，白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科向哈萨克斯坦著名歌唱家若扎•热姆巴耶娃颁发"通过艺术寻求和平与相互理解"白俄罗斯共和国总统特别奖。

热姆巴耶娃在发表获奖感言时强调，这一殊荣不仅仅是对自己艺术成就的表彰，同时也体现了对哈萨克斯坦艺术届的尊重和热爱。





热姆巴耶娃说："白俄罗斯与哈萨克斯坦之间的相互关系始终是温暖和谐的，我们将永远守护这份友情。"



艺术家还祝愿世界各地的人民永享和平、宁静与幸福。





若扎•热姆巴耶娃，流行歌手、20世纪70-80年代明星、4个八度抒情女高音拥有者、阿斯塔纳市荣誉公民、哈萨克斯坦人民艺术家，被誉为哈萨克斯坦的"金嗓子"和"中亚布谷鸟"。至今已发行18张个人专辑，并参与了9个音乐集的制作。





值得一提的是，12日当天刻有若扎•热姆巴耶娃姓名和明星符号的水磨石铭牌被安置在了维捷布斯克夏季露天剧场旁的明星广场上。据悉，热姆巴耶娃是第14位在"维捷布斯克斯拉夫集市"明星广场上获得记名登记的艺术家。



【编译：木合塔尔·木拉提】