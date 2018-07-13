世界经济在逆流中击水前行

哈通社/阿斯塔纳/7月13日 -- 2018年行程过半，世界经济在多项挑战中艰难前行。美国贸易保护主义逆流汹涌，美联储保持加息节奏，多国经济结构性难题未解。

新华社报道称，半年来，世界经济在前期复苏及有关政策推动下保持增势，但复苏基础仍不稳固、复苏节奏仍不均衡，世界经济合作处境艰难。波动之际，中国开启新一轮改革开放，为世界经济注入了可贵的新动能。

整体保持复苏态势

世界银行在６月发布的最新一期《全球经济展望》报告中预测，今明两年全球经济将分别增长３．１％和３％。根据国际货币基金组织（ＩＭＦ）４月份发布的《世界经济展望》报告，今明两年世界经济增速都将达到３．９％。上半年，无论是发达经济体，还是发展中经济体，整体上仍延续了复苏增势。

受前期减税、财政刺激等因素提振，全球头号经济体美国经济上半年走强。美国商务部数据显示，今年一季度美国经济增长２％，有机构预计二季度美国经济增幅或高达４．１％。

欧洲经济相对较弱。一季度欧元区经济增长０．４％。欧盟委员会５月份发布经济展望数据显示，欧元区２０１８年经济将增长２．３％，与２０１７年持平。

日本一季度经济则出现负增长，环比下滑０.２％。

新兴经济体中，中国第一季度经济增速达到６．８％，步伐稳健。世行预计今年中国经济增长６．５％，比１月份的预测值上调０．１个百分点。国际货币基金组织预测，在内需和税改推动下，印度今年经济增速有望达到７．４％。据巴西央行最新预计，今年全年巴西经济增幅预计为１．５５％，略高于去年。据俄罗斯经济发展部预测，２０１８年俄经济增长率为１．９％。

美国成为风险主源

审视上半年世界经济，美国因素无疑是最大风险来源。

今年初以来，美国贸易保护主义政策阴云逐步浮现。到３月份，国际贸易摩擦压力急剧上升，此后几月，以美国为焦点的贸易争端波及全球。美联储采取加息举措，加上美国政府的一系列地缘政治举措，世界经济不确定因素显著增多。

受美国保护主义和美联储加息影响，美元走强，大宗商品市场承压，一些新兴经济体货币半年来遭受严峻考验。今年以来，巴西雷亚尔和阿根廷比索对美元汇率跌势明显，加剧了资本外流、外债负担和企业经营困难。在西亚、东欧、东南亚、非洲等地区，一些新兴经济体面临类似难题。

哈佛大学经济学教授莱因哈特认为，新兴市场当前形势不容乐观，这些国家遭受债务积累、升息压力和美国发起的贸易战威胁。

欧洲、日本、加拿大、澳大利亚等其他发达经济体也普遍对美国加征关税的贸易保护行为感到担忧，认为将对本国经济造成不利影响。

东京大学社会科学研究所教授丸川知雄说，美国宣布重启对伊朗制裁，进一步推高油价，可能给企业业绩和个人消费带来负面影响，阻碍世界经济复苏。

疑难问题亟待破解

除了贸易摩擦阴云，许多经济体的结构性顽疾、政治上的不确定性以及地缘政治紧张等因素，也在影响全球投资者和消费者信心，今年下半年世界经济前景不容乐观。

尽管上半年表现相对较好，但美国并未解决经济深层结构性问题。ＩＭＦ警告，减税和财政刺激会继续抬高美国公共债务，扩大经常账户逆差。分析人士认为，这会导致特朗普政府出台更多保护主义措施，给美国和他国经济带来潜在风险。

从亚洲到欧洲，过重的债务负担成为一些经济体的负累。ＩＭＦ数据显示，全球公共和私人债务总规模远高于国际金融危机爆发前的水平。高负债的国家更容易受到全球金融环境收紧的影响。此外，过度依赖出口、且出口结构单一的积弊正威胁韩国等亚洲出口导向型经济。分析人士认为，这种结构性问题终将危及增长可持续性。而影响欧洲多时的英国"脱欧"、难民风波、政局纷争等问题依然突出，这使欧洲成为世界经济的薄弱环节。

面对各自难题，相关经济体采取多种措施予以应对。在众多求变图强的国家中，坚持改革开放、合作共赢的中国，为世界经济提供了新的增长动能。

今年适逢中国改革开放四十周年，中国政府半年间推出了新一轮改革开放举措，在众多行业大幅降低市场准入门槛，释放出新开放红利，为世界经济长远发展埋下值得期待的伏笔。



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