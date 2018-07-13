萨金塔耶夫视察阿克托别州工业及公共设施项目企业

哈通社/阿斯塔纳/7月13日 -- 政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫在对阿克托别州进行视察工作期间访问多个工业及公共设施项目企业。视察期间，萨金塔耶夫就地区引进工业化4.0元素、卫生及体育基础设施建设等工作落实情况进行了了解。

消息称，萨金塔耶夫对阿克托别市发展情况进行了解期间，首先访问了国家工业创新发展规划框架下于2017年兴建的"哈萨克斯坦石油设备厂"公司，并对企业工作过程进行了了解。企业上半年产量达5000吨，总额达36亿坚戈。

总理听取企业发展规划后，阿克托别州州长萨帕尔巴耶夫向萨金塔耶夫介绍了"阿克托别"工业特区内实施的项目和地区生产型企业数字化及现代化工作落实情况。

据了解，"阿克托别"工业特区总面积为200公顷，目前共有7个投资项目得到落实。今年将有总额达294亿坚戈的4个项目将有望得到落实，项目将创造508个新工作岗位。

另外，阿克托别州副州长托列别尔艮诺夫就公路服务设施发展及道路修复计划向总理进行了介绍。

哈萨克斯坦国有公路股份公司董事长凯扎托夫就"KazWay"服务工作进行了介绍。

视察框架下，政府总理萨金塔耶夫访问公私合作基础上得到落实的多个公共设施。其中包括，"Daru Zharygy" 眼科中心、"KOMEK"医疗急救站以及"Jekpe-Jek"体育馆等。

值得一提的是，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，政府总理萨金塔耶夫已对阿特劳州、卡拉干达州、库斯塔奈州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、突厥斯坦州以及阿克莫拉州等地区进行了工作视察。

【翻译：冰山】