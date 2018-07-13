迪玛希在白俄罗斯再登斯拉夫集市舞台大受欢迎

哈通社/阿斯塔纳/7月13日-哈萨克斯坦著名歌手、2015年"斯拉夫集市" 国际艺术节总冠军得主迪玛希•库达伊别尔艮作为评委和嘉宾出席了今年在白俄罗斯维捷布斯克举行的斯拉夫集市国际艺术节，并为观众带来精彩表演。

2015年，粉丝们曾以献花和掌声热情迎接歌手迪玛希的到来。







而三年后的今天，作为评委来到白俄罗斯舞台的迪玛希在"斯拉夫集市"开幕式上献唱《一个忧伤者的求救》，在"大草原艺术"晚会上演唱意大利语歌曲《Adagio》，并与我国著名歌手纳吉玛•叶斯卡利娃一同表演俄语歌曲《Беловежская пуща》。







然而，意犹未尽的丝们不愿迪玛希离开舞台，期待他能再多唱几首歌曲。看到此场景的节目主持人开起玩笑说，尼古拉•巴斯科夫都没有收到献花。而出席节日开幕式的白俄罗斯总统卢卡申科也不由得笑了起来。



迪玛希在其Instagram账号上也展示了白俄罗斯粉丝们的热情接待。其中一位粉丝表示将会在圣彼得堡等待迪玛希的到来。



"亲爱的迪玛希，万分感谢昨天为我们带来的歌曲！能够看见你和听见你的歌声使我感到非常幸福。希望与粉丝们的见面没有使你感到劳累。这对我们来说就像是梦想成真般的快乐！"一位粉丝写道。



【编译：达娜】