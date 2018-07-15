西安或将同我国奇姆肯特结为友好城市

哈通社/北京-西安/7月15日（记者萨德克•阿克加诺夫） - 哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫日前对中国陕西省西安市进行了正式访问。

访问框架下，大使同陕西省副省长陆治原以及西安市市长上官吉庆举行会晤。



再同陆治原的会晤中，大使与副省长之间就进一步加深哈萨克斯坦与中国陕西省在工业和投资等领域的合作相关问题进行了讨论。



而在同西安市市长的会晤期间，双方就哈萨克斯坦城市与西安结为友好城市，以及两国地方政府间友好关系的发展等问题深入交换了意见。上官吉庆表示，希望双方进一步深化交流合作，并期待西安市适时与奇姆肯特市建立友城关系，促进共同发展。





"西安商界积极响应‘一带一路'倡议，投资哈萨克斯坦意愿强烈。此外，西安企业正大量从哈萨克斯坦进口绿色农产品，例如蜂蜜、牛肉、羊肉以及植物油。"上官吉庆说。他还表示，西安市积极促成了爱菊集团在哈萨克斯坦建设农产品加工物流园区。



努雷舍夫大使说："今年双方将庆祝‘丝绸之路经济带'5周年。自2013年中国国家主席习近平提出这一倡议以来，哈萨克斯坦与西安之间在经贸、交通、物流以及投资等领域的合作稳步发展。长安号中欧班列的顺利运行，便是这一合作的重要标志。"



【编译：木合塔尔·木拉提】