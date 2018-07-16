纳扎尔巴耶夫总统接见央行行长阿克舍夫

哈通社/阿斯塔纳/7月16日-据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统16日在总统府接见了央行行长丹尼尔•阿克舍夫。

会谈中，央行行长向总统提交了关于2018年上半年主要工作成果的汇报文件。



总统指出，哈萨克斯坦为保持货币金融市场的稳定和进一步的经济增长创造了必要条件。



"目前，我们能够确保国家货币和经济的稳定。今年前六个月 ，我国经济增长率超过4%。因此，转向浮动汇率制是正确的选择，我们应习惯汇率的波动，但这并不会影响人民的福利。"纳扎尔巴耶夫说。



国家元首还指出，应采取相关措施稳定银行业。



"目前，我国已分配3万亿坚戈来支持国内银行体系 ，并开始重新制定关于货币监管和央行的相关法律。因此，有必要加大银行对中小企业贷款力度。"总统说。



此外，国家元首还强调严格监管银行业的必要性，以确保存款人的权益得到保护，免受不良股东的欺诈。



行长表示，我国目前金融市场形势稳定。



他表示，根据今年6月份的统计，我国年通货膨胀率为5.9%，创近三年来最低指数。行长表示将在2020年前使其下降至4%。



行长还向总统报告了影响国家货币变化的主要因素。



"影响汇率波动的主要因素是我国贸易和经济市场中的财务状况。第二个因素是美元兑全球其他货币走强。 但是，企业和民众已适应汇率的波动。总的来说，我国人民对外汇的需求有所下降。"他说。



最后，根据会谈结果，总统对央行下达了一系列具体的工作任务。



【编译：达娜】