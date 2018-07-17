特朗普和普京在芬兰举行首次正式会晤

哈通社/赫尔辛基/7月17日 -- 美国总统特朗普和俄罗斯总统普京17日下午在芬兰首都赫尔辛基举行会晤。这是特朗普就任美国总统以来，美俄两国总统首次举行正式会晤。

两人当天的私人会谈持续130分钟，超出计划时间，会谈时只有翻译在场陪同。接下来是双边扩大会议，此后举行记者会。





白宫称，举行"一对一"会谈是因为特朗普希望发展领导人之间的私人关系、担心会晤内容泄密、怕助手影响他对俄强硬。



据新华网报道，总共4个小时的会谈结束后，特朗普宣布，"美俄糟糕的关系已经过去，在4个小时之前"，普京则称双方将着力恢复信任达到一种可接受的水平。





值得一提的是，由于俄罗斯总统普京"迟到"，会晤开始的时间比原计划晚了一个小时。



普京会谈后称，这次会谈气氛"坦率务实"，会晤"相当成功且有益"。普京重申，俄方没有干涉、也不打算干涉美国选举，他称俄方有意同美国在反恐和保障网络安全方面发展合作，希望与美方能就必须合力解决的问题达成谅解，就改善两国关系拟定初期措施。





特朗普则称与普京进行了"直接、公开且深度的建设性对话"，未来他会与普京常见面，接下来美俄国安会代表将举行会谈。他说与普京花了大量时间讨论"俄干预选举问题"，并认为普京的否认是"极其强有力的"。



特朗普还称，美俄关系不佳，双方都犯了错误。他称普京是一个"很好的竞争对手"，并称这一用词是一种"赞美"。





自特朗普2017年年初上任以来，美俄因"通俄门"调查、俄罗斯前情报人员在英国"中毒"、美俄双方互相驱逐外交官等事件关系紧张，美国财政部多次对俄罗斯发起制裁。但特朗普本人多次表示要改善美国与俄罗斯关系。





15日俄罗斯世界杯决赛后，特朗普在社交媒体发文对普京表示祝贺，称赞俄罗斯举办了有史以来最好的一届世界杯。



分析人士认为，一次会晤难以解决美俄两国结构性矛盾，但双方希望通过象征性成果对外释放缓和信号。





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