哈萨克斯坦是乌兹别克斯坦第三大贸易伙伴国家

哈通社/阿斯塔纳/7月17日 -- 乌兹别克斯坦国家统计委员会15日消息，今年1-6月，乌外贸额176.85亿美元，同比增长46.8%，其中，出口77.93亿美元，增长31.1%，进口98.92亿美元，增长62.2%.贸易逆差20.99亿美元，其中，与独联体国家贸易逆差8亿美元，与其他国家贸易逆差12.99亿美元。

乌主要贸易伙伴中，俄罗斯排名第一，乌俄贸易额约28.3亿美元，占乌外贸总额的16%；中国暂居第二位，乌中贸易额28.12亿美元，占乌外贸总额的15.9%。



其他贸易伙伴中，哈萨克斯坦排名第三，约14.33亿美元，占比8.1%；土耳其排名第四，9.37亿美元，占比5.3%；韩国排名第五，约7.61亿美元，占比4.3%。

就出口而言，中国是乌第一大出口目的地国，1-6月乌对华出口13.01亿美元，占乌出口总额的16.7%；俄罗斯为乌第二大出口目的地国，乌对俄出口约10.21亿美元，占比13.1%；哈萨克斯坦排名第三，7.01亿美元，占比9%；土耳其排名第四，4.44亿美元，占比5.7%；阿富汗排名第五，约3.43亿美元，占比4.4%。

就进口而言，俄罗斯是乌第一大进口来源国，1-6月乌从俄进口18.09亿美元，占乌进口总额的18.3%；中国为乌第二大进口来源国，乌从华进口15.11亿美元，占比15.2%；哈萨克斯坦排名第三，7.32亿美元，占比7.4%；韩国排名第四，7.12亿美元，占比7.2%；土耳其排名第五，4.93亿美元，占比5%。



【编译：木合塔尔·木拉提】