信息和通讯部部长阿巴耶夫介绍"智能城市"项目

哈通社/阿斯塔纳/7月17日 -- 信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫17日在政府会议上就"智能城市"项目落实情况进行了汇报。

阿巴耶夫表示，所有16个地区目前都已成立的数字化办公室，并已任命各地区副州长对这一项目进行负责。专门建立的数字化团队将参与项目协调工作，并每周对智能城市项目进行监控。



"目前医疗、信息系统、电子日志以及学龄前儿童教育机构排序系统等技术均已在各地区得到落实。巴甫洛达尔州教育领域通过推出在线日志，学生合格率增长3%。东哈州通过向位于偏远地区的67个门诊诊所和护理-妇产科接诊点提供互联网接入服务，将公共服务覆盖率增加到了93%。" 阿巴耶夫说。



据他介绍，西哈州通过引入了急救服务管理系统，进而大大地缩短了急救医疗服务的时间。



首都阿斯塔纳通过引入智能技术将街道照明成本降低降低了30%，节省高达60% 的能源成本。



奇姆肯特市则通过引入视频监控系统，交通违规事件减少了17％。而阿拉木图州霍尔果斯过境点通过人脸识别系统，搜查工作时间缩短了15%。



阿巴耶夫指出，所有地区在创建基于智慧城市的服务方面都做了大量工作。学校互联网普及率达到了87%，城乡教育差距减少了约30%。公共服务得到改善并实现自动化。实施电子医疗卡以及废除纸质医疗卡框架下，医疗卡丢失情况得到彻底解决。



【编译：冰山】