欧盟与日本签署经济伙伴关系协定

哈通社/阿斯塔纳/7月18日 -- 欧盟与日本17日签署"经济伙伴关系协定"。日本政府与欧盟就签署协定发表联合声明称，这是"历史性的一步"，发出了对抗保护主义的强有力信息。双方还称，将以世界贸易组织为中心的多边贸易体制的重要作用，与保护主义斗争。

据中新网报道在签署仪式后举行的记者会上，日本首相安倍晋三说，各界日益关注保护主义抬头，日本和欧盟将高举自由贸易的旗帜。欧洲理事会主席图斯克则说："我们是在发出鲜明的信息，即我们反对保护主义。欧盟和日本会继续敞开大门携手合作。"

欧盟和日本在去年12月就签署自贸协定达成协议。根据协议，欧盟将向日本汽车产业开放市场，而日本将对欧盟农产品，尤其是乳制品取消贸易壁垒。

根据协定，欧盟将对日本85%农产品取消关税。对于猪肉加工产品的关税将立即取消，牛肉关税将在15年内从38.5%降至9%。葡萄酒将立即取消15%关税，硬乳酪的29.8%关税也将取消。

地域标识保护方面，日本将承认200种欧盟产品如帕尔马奶酪和爱尔兰威士忌等的地域标识。服务业方面，特别是金融、电讯和交通市场，日本也将予以开放。这些产品将在日本受到保护，从而有更大的获利空间。

欧盟称，在协定完全生效后，欧盟向日本出口的99%商品将取消关税，每年可为欧盟出口商省下10亿欧元。

2017年，日本是欧盟第六大商品贸易伙伴，双边贸易额达1292亿欧元。欧盟商品出口额为604亿欧元，日本出口商品为688亿欧元。



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