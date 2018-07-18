哈萨克斯坦艺术家荣获国际“无核未来奖”

哈通社/阿斯塔纳/7月18日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦艺术家、"ATOM"项目名誉大使卡热普别克•库尤科阔夫日前荣获国际"无核未来奖"。

同时，来自澳大利亚的杰夫瑞•李和来自英国的琳达•沃克也获得了该奖项。而来自法国的一对夫妻迪迪埃和波利特•安格鲁以及来自奥地利的彼得•魏斯则荣获另外两项荣誉奖。



据了解，获奖名单于7月16日在"无核未来奖"基金会网站上公布，颁奖典礼将于10月在奥地利萨尔茨堡举行。



库尤科阔夫表示，该奖项是对哈萨克斯坦无核化工作的认可。



"该奖项是哈萨克斯坦的荣誉。这是全世界对我国无核化工作、对ATOM项目发起人-纳扎尔巴耶夫总统的认可。哈萨克斯坦在核不扩散和核裁军方面为全世界树立了榜样。" 库尤科阔夫说。



值得一提的是，"ATOM"项目（Abolish Testing is Our Mission,"禁止核试验是我们的使命"）是由纳扎尔巴耶夫总统在全球核裁军和公共外交领域发起的重要倡议。该项目于2012年8月29日在阿斯塔纳举行的"从禁止核试验到建立无核世界" 会议上获得宣布。



库尤科阔夫，塞梅核试验场受害者之一，在ATOM项目启动以来的六年间，为宣传这一项目做了大量工作。目前，来自全球100多个国家的30多万人签署了ATOM项目的在线请愿书，敦促世界各国领导人确保"全面禁止核试验条约"（CTBT）的快速生效。



此外，2017年，ATOM项目名誉大使库尤科阔夫还应邀出席被授予非政府组织（NGO）"国际废除核武器运动"的诺贝尔和平奖颁奖典礼。



【编译：达娜】