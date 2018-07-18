金砖国家代表在南非探讨金砖合作与全球化

哈通社/阿斯塔纳/7月18日 -- 据人民日报消息，以"金砖合作与全球化"为主题的第三期中国日报社"新时代大讲堂"17日在南非约翰内斯堡举行。

中国中宣部常务副部长、中央政策研究室副主任王晓晖，莱索托通讯及科技大臣泰塞莱·马塞里巴内，马达加斯加新闻和机构关系部部长里亚纳·安德里亚曼达维七世以及政府、企业、媒体、教育界等嘉宾出席。



金砖国家智库合作中方理事会副理事长、对外经济贸易大学副校长赵忠秀，南非经济学家、德勤新兴市场与非洲部常务董事马丁·戴维斯，中国日报海外版首席撰稿人安德鲁·穆迪作为演讲嘉宾与现场约300名观众及海内外网友分享了他们对"金砖合作与全球化"的思考。

王晓晖在致辞时表示，金砖合作走过了11年的光辉历程，已成为新兴市场国家和发展中国家合作典范。中国将继续深化开放步伐，加深同世界各国的合作。大讲堂以"新时代"为名，聚焦"金砖合作与全球化"，蕴含着深刻的寓意，承载着美好的愿景，体现了对金砖国家未来合作发展的思考和担当。

赵忠秀在演讲中表示，中国国家主席习近平提出构建人类命运共同体的重要思想，致力于推动建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。中国积极推动全球治理向更有利于发展中国家发展方向转变，旗帜鲜明维护多边贸易体制、对贸易保护主义行径果断反制，倡议"一带一路"建设、促进金砖合作、深化中非合作。金砖合作已形成多国家、全方位、立体化的模式，是构建人类命运共同体的重要途径，金砖合作第二个"金色十年"将更具活力。

马丁·戴维斯结合自己对中国及中非关系的深入研究和多次访华经历，阐释了他对中非关系友好发展的理解。他以中国高铁迅速发展普及为例，指出中国高新技术的发展不仅在改变中国，也迅速影响世界。中国对非洲诸多国家在机场修建、公路建设等方面提供支持，对当地城市化发展起到积极推动作用。南非等国要用好"一带一路"机遇，深化与中国及沿线各国的合作。他认为，金砖国家的"共同元素"是全球化，金砖合作中最具战略性的举措即是中国与非洲彼此的互动。双方面临的挑战是"去全球化"、贸易保护主义等造成的障碍。他期待金砖国家领导人峰会就此问题以及解决措施展开讨论，期待在全球政治经济背景下出现能够应对新挑战的新市场。

安德鲁·穆迪作为从2012年以来专注报道中非关系的记者，通过回顾采访过多位研究中非关系和金砖合作的政要、专家、学者，探讨了中非关系和人类命运共同体理念的相通之处；结合实际案例阐释讲述了中国企业对非洲发展的积极贡献。他表示，我们应当从更宏大的视角来看待中非关系。他认为，习近平的全球化思想远远超出贸易和经济的范畴，奠定了中非关系和中国与金砖国家合作的思想根基。中国与非洲的合作、中国与其他金砖国家等新兴经济体的合作将会让世界更美好。