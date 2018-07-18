外国建筑分析人士：阿斯塔纳应建造"独特建筑区"

哈通社/阿斯塔纳/7月18日 -- 外国著名建筑师们日前受邀出席在阿斯塔纳举行的国际建筑师大会，并发表了就关于阿斯塔纳市建筑风格的个人建议。

联合国建筑分析人士伊瑟特莲娜·阿塔娜索娃表示，阿斯塔纳市建筑中能看到外国建筑师们凝聚哈萨克斯坦文化风格的建筑作品。其中之一让人联想到绽放的花朵。此外，与当地建筑师们合作也非常重要。

分析人士指出，建筑风格应依照首都居民们的需求得到发展。

她还表示，首都建筑风格应同居民们和政府保持紧密的联系。因为，建筑风格将依照首都居民们的需求得到发展。阿斯塔纳是一座美丽的城市，如果它将向居民们的舒适生活发展，将会更加独特。





与此同时，英国建筑师克里斯蒂安·迈尔提议指出，阿斯塔纳市应拥有属于自己风格的独特建筑区。





"全球有许多拥有独特建筑区的著名城市，伦敦的格鲁吉亚风格建筑区和巴黎的林荫大道。阿斯塔纳也应拥有属于自己的建筑风格。" 克里斯蒂安·迈尔说。

值得一提的是，16日，阿斯塔纳市举行国际建筑师大会，大会吸引来自近东和远东的建筑师代表们以及哈萨克斯坦建筑、商业领域代表们参与。

【编译：冰山】