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    纳扎尔巴耶夫总统：拜科努尔是条件最适宜的火箭发射场

    13:55, 19 七月份 2018
    Photo: None
    哈通社/拜科努尔/7月19日 -- 哈萨克斯坦总统广播电视综合体19日通过社交媒体公布总统专访片段。视频中，纳扎尔巴耶夫总统指出，拜科努尔是条件最适宜的火箭发射场。

    "拜科努尔是执行载人航天任务最为适宜的航天发射场。首先，根据赤道进行了精确的纬度计算。那里能够发射载重最大的运载火箭。在拜科努尔还能实现以最快的速度进入太空轨道。经过广泛的研究，这里（拜科努尔）被选为最合适的发射地点。"纳扎尔巴耶夫说。

    Интересно, знает об этом Илон Маск или нет. Как вы думаете? Қалай ойлайсыздар, бұл туралы Илон Маск біле ме? ⠀ #ТРК #Қазақстан #Президент #Назарбаев #Байқоңыр #Байконур #ИлонМаск #космодром #ғарыш #Kazakhstan #President #Nazarbayev #Baikonur #ElonMusk

    Публикация от Президент Телерадиокешені (@ptrk.kz) 18 Июл 2018 в 7:05 PDT

    【编译：冰山】

    标签:
    拜科努尔 总统 航天 黄金储备
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