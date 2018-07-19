纳扎尔巴耶夫总统接见政府总理萨金塔耶夫

哈通社/阿斯塔纳/7月19日-据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统19日在总统府接见政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫。

会谈中，总统重点关注政府今年上半年进行的工作成果和国家级别重点项目落实情况等问题。



纳扎尔巴耶夫总统表示，尽管我国社会经济发展指标正在逐渐上升，但国家项目尚未完全覆盖全国各地。



"今年上半年，各项指标有所增长。我们通过在工业、基础设施和社会等领域的项目实施，提高了人民群众的福利。但是，地方执行机构和国家部门并未全面实施这些计划，国家项目尚未完全覆盖全国各地。"总统说。



在谈到公共事业和教育领域时，总统指出，我国医疗服务和教育质量正在下降。



"公共服务价格和大学学费不断上涨，医疗服务和教育质量却不断恶化。由于我国大学的教育质量低下，很多年轻人选择前往俄罗斯就读。这些问题在社会中越发严峻。"总统说。



此外，总统和萨金塔耶夫还谈到了中小企业在国家经济中的作用，以及专业国家机构的形成等问题。



纳扎尔巴耶夫总统强调了"五大社会举措"以及基础设施发展计划的重要性。 此外，总统还提到了各地区的道路建设问题。



最后，纳扎尔巴耶夫总统指示政府和地方执行机构确保国家各项目的高质量实施，并就其执行情况进行监督。



【编译：达娜】