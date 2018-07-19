图伊梅巴耶夫阐述突厥斯坦州旅游业发展计划

哈通社/突厥斯坦/7月19日 -- 突厥斯坦州州长詹塞伊特·图伊梅巴耶夫19日会见地区旅游业代表，并指出，突厥斯坦州拥有巨大的旅游发展潜力。

据突厥斯坦州州政府透露，会议吸引地区政府代表、旅行社以及历史文化中心代表参与。







"突厥斯坦州拥有许多吸引游客们注意的历史文化设施以及靓丽的风景。尽管如此，为何我们不能像土耳其那样。因为服务水平还需要进一步完善，有必要消除这些不足之处。也就是说，只有从机场到酒店、餐馆、导游等所有服务都能够得到发展，才能迎来更多的游客。为了做到这一点，我们必须学习外国全方面的优秀经验。" 图伊梅巴耶夫说。





突厥斯坦州州长指出，地区将建立旅游业发展专项计划。根据计划，将解决旅游地点基础设施建设问题，并进行改善服务的相关工作。

另外，图伊梅巴耶夫还就在沙尔达热阿县举行国际旅游节一事下达工作指示。活动主要旨在宣传沙尔达热阿县旅游区。

会中，旅行社协会主席古丽米拉·阿赫别尔迪耶娃提议建造旅游服务中心。





据悉，会议还广泛讨论了突厥斯坦市发展规划。图伊梅巴耶夫表示，亚萨维陵墓附近将建造两座东方风格的建筑。





【编译：冰山】