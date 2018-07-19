一路走好！丹尼斯•谭！

哈通社/阿斯塔纳/7月19日-哈萨克斯坦花样滑冰运动员、索契冬奥会铜牌得主丹尼斯•谭于今日（19日）去世。

丹尼斯•谭，1993年6月13日出生于阿拉木图市，是韩国著名将军明庚霍（音译）的后裔。曾在童年时期接受过音乐以及其他体育项目的培训，但最终还是选择了花样滑冰作为其一生的职业。



2003年，丹尼斯•谭在"水晶冰鞋"锦标赛中，被花滑教练埃琳娜•沃多瑞佐娃发现，邀其前往莫斯科进行培训。



后来，为获得更大的成就，他前往洛杉矶与新教练弗兰克•卡罗尔会和。



此后，丹尼斯•谭为哈萨克斯坦的体育史翻开了新的篇章。



他曾于2009年在洛杉矶举行世界锦标赛上跻身前十获得第8名，为哈萨克斯坦赢得2010年加拿大冬奥会入场券。冬奥会上，他成为年龄最小的运动员，在花滑项目中排名第11位，为他光明的成功未来垫下基础。



2011年2月，丹尼斯•谭在哈萨克斯坦举行的第七届亚洲冬季运动会上荣获了金牌奖项。两年后，他在加拿大举行的世界锦标赛上，以266.48分的记录打破自身历史记录。同加拿大选手陈伟群只差1.3分，憾得银牌。就这样，丹尼斯•谭成为哈萨克斯坦首个荣获世界冠军头衔的花滑运动员。



丹尼斯•谭体育生涯中的主要成就是在索契冬奥会上荣获铜牌。比赛第一天，他以84,06分的成绩排名仅为第九，但在第二天，他不负国家希望，以171.04、满分255.10的成绩跻身前三，获得铜牌奖项。这是哈萨克斯坦自独立以来在花滑项目中的获得的首枚奖牌。当然，这也离不开弗兰克•卡罗尔教练的辛勤付出。



然而，命运并没有给丹尼斯•谭获得更多成就的机会。年仅25岁的他永远的离开了人世。尽管获得了如此高的荣誉，但始终保持着谦卑态度的丹尼斯•谭将永远活在人民的心中。



【编译：达娜】