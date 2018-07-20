上合组织成员国青年承诺加强国际合作

哈通社/青岛/7月20日 -- 以"扬起青春之帆 助力上合发展"为主题的"筑梦丝路"上合组织青年论坛19日在中国青岛举行。来自上合组织成员国、观察员国的12名青年代表宣读了《上合青年委员会青年宣言》，承诺将进一步加强国际合作、打击恐怖主义、极端主义和分裂主义。

"我们郑重承诺进一步加强国际合作，防止青年在包括网络空间在内的领域参与恐怖主义、极端主义和分裂主义组织，防范在青少年中传播的破坏性思想。"上海合作组织青年委员会宣言中这样说。



这份宣言是上合青委会7月15日在青岛召开的特别会议上通过的，是对《上海合作组织成员国元首致青年共同寄语》做出的回应。



当天共有200多名青年代表参加了论坛。



宣言中称："我们在此宣布，各国的青年组织需要维护和发扬其国家认可的价值观，并进一步在年轻人中宣传上海精神。"



哈萨克斯坦代表达尼亚尔•孙德特巴耶夫表示："我所理解的上海精神是所有国家平等地进行沟通和合作，以增进相互信任。通过这样做，我们可以打击针对年轻人的恐怖组织。"



中国共青团全国委员会秘书长、中华全国青年联合会（ACYF）主任李克恭在上海合作组织青年论坛上致开幕词，呼吁各国青年"加强合作，通过创新引领未来、通过对话和相互学习传承文化遗产。"



来自白俄罗斯的代表安娜斯塔西娅•拉普卡说："我们的世界还存在许多挑战，而青年是可以应对挑战的重要力量。我们富有创意，能让世界变得更美好。"



来自乌兹别克斯坦的代表阿利舍尔•萨杜尔拉耶夫表示，《上海合作组织成员国元首致青年共同寄语》是上合组织成员国元首给上合青年定下的共同使命，各国青年应拿出自己的回答和行动，让上合组织变得更加美好。



以"新上合、新伙伴"为主题的第三届上合组织青年交流营16日在青岛开营，200多名来自12个上合组织成员国和观察员国的青年代表将在青岛和北京参加系列交流活动，整个交流营活动将持续至22日。



【编辑：木合塔尔·木拉提】