著名导演别克曼别托夫计划将丹尼斯·谭的影视项目搬上银幕

哈通社/莫斯科/7月20日 -- 据塔斯社消息，著名导演、制片人提穆尔·别克曼别托夫计划将哈萨克斯坦花滑名将、索契冬奥会铜牌获得者丹尼斯·谭设想的电影项目搬上银幕。

据了解，丹尼斯·谭曾于7月13日在莫斯科参加了由别克曼别托夫和Bazelevs公司共同组织的Screenlife Project国际影视项目竞赛，并介绍了自己电影作品。丹尼斯的电影项目讲述的是一名听力障碍女孩与语言障碍男孩之间的情感故事。

据悉，花滑名将丹尼斯曾多次在社交媒体上介绍该电影项目，丹尼斯的支持者们向Bazelevs公司创始人别克曼别托夫提出了将其电影搬上银幕的建议。

"这是一个非常沉重的情况。向丹尼斯的家庭和亲人表示诚挚的慰问。我们将努力使他的设想成为现实。为了纪念他，我们将为观众献上他的作品。丹尼斯·谭仅在25岁就收获了众多荣誉和成就，他还曾为自己的未来设立了多个目标。因为他是一个非常勤奋的人。" 别克曼别托夫说。

值得一提的是，2018年7月19日，哈萨克斯坦最著名运动员之一的丹尼斯•谭因右侧大腿动脉刀伤被紧急送医，由于失血过多（3L），经抢救最终医治无效离世。丹尼斯•谭的死讯震惊了整个哈萨克斯坦。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫于当天致信对其家人表示慰问。

【编译：冰山】