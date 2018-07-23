中国花滑运动员们就丹尼斯•谭的去世向哈萨克斯坦人民致以慰问

哈通社/北京/7月23日 -- 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，中国花样滑冰运动员们向丹尼斯•谭的家庭和亲人致以诚挚的慰问。

"他帮了我很多，我是说真的。当我感到悲伤时，他总是让我开怀大笑。他是我从小的偶像，也是我最亲近的朋友，一直都会是这样。前几天还在劝我不要放弃，你怎么就先走了呢。丹尼斯•谭，我们都会想你的。" 中国花样滑冰运动员李子君在其微博上写道。



她还在其微博上公布了与丹尼斯的会话窗口截图。图中可以看到丹尼斯鼓励李子君的话语。



截图当中丹尼斯·谭对李子君说："不要难过，子君。你是一个很棒的人、漂亮的女孩和一名溜冰者。还会有很多更美好的时刻到来。"

另一名中国花样滑冰运动员闫涵在其微博主页上表示，仍然无法相信发生在他身上的事情。



"直到现在我才接受这个事实，多么希望这只是个假消息，从12年青少年就开始一起比赛，大奖赛总是能选到相同的分站赛，一起经历过各自的巅峰，一起经历过各自的低谷，一起训练的伙伴，敬佩的对手，推动了自己整个国家的花样滑冰事业进步，我也很荣幸参加了你发起的演出。我的好友，祝你一路走好，愿你在天堂的冰面上继续起舞。" 闫涵写道。



中国前中国女子短道速滑运动员、冬奥会冠军得主、北京冬奥会和冬残奥会运动员委员会主席杨扬向国际滑冰联合会致信，并向丹尼斯的家庭表达了慰问。



"尊重的运动员们，伟大的运动员-丹尼斯•谭的去世让我们感到痛苦和悲伤。我们能否做些什么来帮助他的家庭和团队？我们的首次见面是在申办2022冬奥会期间做冬奥会申办陈述时。他是一个非常特别的人。希望我们能够为此做点什么。" 杨扬写道。



【编译：冰山】