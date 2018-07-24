丹尼斯•谭遇害案：目击证人指证犯罪嫌疑人

哈通社/阿拉木图/7月24日 - 阿拉木图警方向媒体通报了丹尼斯•谭遇害案庭审前相关调查工作的进展情况。

根据市内务部门公布的消息，警方找到并传唤了案发时在现场的目击证人，这些证人向警方指证了犯罪嫌疑人。



警方消息称："在初步审讯中，犯罪嫌疑人N•吉雅索夫和A•库达依别尔艮诺夫承认了犯罪事实，并供认了其藏匿行凶刀具的位置。此外，警方已经联系到了多位本案的目击证人。这些证人也向警方指认称，向丹尼斯•谭发动攻击的两人正是此前被捕的两名嫌疑人。案件调查审讯期间，警方依法向所有涉案人员阐明了各自的权利。"



哈萨克斯坦花滑名将、索契奥运铜牌得主丹尼斯•谭在19日遇害。据悉，当天终于中午运动员发现两名嫌疑人试图偷走他的汽车后视镜， 在他同犯罪嫌疑人的争执当中，这名25岁的花样滑冰运动员被对方用刀刺伤，后者在行凶后逃跑，而丹尼斯则被紧急送往医院。尽管医务人员付出了巨大的努力，但由于大腿动脉破裂导致失血过多（3升），持续2个半小时抢救仍然未能挽回他的生命。



案发后阿拉木图警方根据哈萨克斯坦刑法中的杀人案相关条款开展了调查工作，并很快逮捕了两名犯罪嫌疑人。



【编译：木合塔尔·木拉提】