哈萨克斯坦在历届亚运会上夺得了多少枚奖牌？

哈通社/阿斯塔纳/7月25日 -- 自独立以来，哈萨克斯坦国家队共参加了6届亚运会，首次参加这一亚洲运动盛会是在1994年。

在当年的日本广岛亚运会上，哈萨克斯坦共夺得了25金、26银、26铜的好成就，居于奖牌榜第四位。



在1998年的泰国曼谷亚运会上，哈萨克斯坦在奖牌榜上居于泰国之后，以24金、24银、30铜位于第五。



2002年的釜山亚运会，哈萨克斯坦代表团以20金、26银、30铜，位居奖牌榜第四。



2006年的卡塔尔亚运会哈萨克斯坦仍然保持了这一成绩，当年获得了23金、24银、42铜。



而在2010年的广州亚运会上，我们的金牌数未能超过伊朗，落在了第五位，当年获得了18金、23银、28铜。



2014年，在韩国仁川举行的亚运会期间，哈萨克斯坦运动员们拿下了28金、23银、33铜的成绩，再度登上了奖牌榜第四位。



第十八届亚洲运动会将于2018年8月18日至9月2日在印尼首都雅加达举行。



本届亚运会将决出462枚奖牌的归属。



哈萨克斯坦本届亚运会将派出419名运动员，参加38个项目的赛事。



【编译：木合塔尔·木拉提】