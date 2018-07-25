阿拉木图警方突击检查市内汽配市场 整肃市场秩序

哈通社/阿拉木图/7月25日 - 为整肃阿拉木图市内的汽车配件市场，"苹果城"警方25日出动了2000多名警力，对市内的大中型汽车配件交易中心进行了突击检查。

25日一早，由阿拉木图市警方和国民警卫队组成的100多警力，封锁了阿拉木图市"丝绸之路"汽配市场，禁止无关人员和车辆进入市场周边区域，并对所有试图离开市场的车辆进行了全面的检查。





同一时间，市内另外几个大型汽配中心也遭到了这样的突击检查。



警方的通报显示，当天共出动警力2000余人。



阿拉木图市内务部发言人萨勒塔纳提•阿兹尔别克称，突击检查是为了整肃市场秩序，打击存在的违法行为。









"市场内的商户和买主都接受了检查，对外籍公民的合法身份证件进行了查验，并将对出现的违法行为进行查处。"他说。



相关整肃行动将持续至29日。



据悉，警方对市场内商户的经营许可证件，以及可能存在的销赃行为进行了详细的调查。





商户们均强调自己是合法经营者，不会从盗窃犯手中购买和销售赃物。



"向这两个尼桑汽车的后视镜，都是我从经销商那里购入的货物。是有人试图推销过赃物，但我不会做这种生意。"一位商户说。









市场的经理阿赫扎木•伊布拉欣莫夫表示，一旦发现市场内的商户存在销赃行为，将会立即解除与他们之间的合约。



"一旦有商户被查明存在销赃行为，我们就会解除与他们的合作协议，这个规定从去年就开始实施了。盗窃行为很令人烦恼，我自己的后视镜也曾被盗过。" 伊布拉欣莫夫说。





警方将在29日公布最终的整肃结果。不过，即使在行动的当天，警方也有收获。



部分商户无法拿出证明货物来源的合法文件，这些商户解释称这与货源提供商未能及时提供有关，警方将对此进行查证。此外，检查中警方还发现了不少雇佣未成年人的店铺，这些未成年人的父母将被问责。



行动中，警方从一辆汽车中搜出了藏匿的毒品，并当场逮捕了男性车主。









内务部发言人向记者强调，此类检查行动今后将不定期经常进行。





【编译：木合塔尔·木拉提】