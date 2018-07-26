新学年在即 哈国家长们要为孩子的校服花费多少钱？

哈通社/阿拉木图/7月26日（记者阿莱勒姆•卓勒达斯拜）新学年即将开始，哈通社记者见证了即将进入一年级的学生以及他们的家长，为准备入学所需的物品而需要花费的费用。

从事正装校服销售的商家表示，目前市场的行情上并没有太大的波动，因此也不存在可以购买更低价正装的"时机"。





"很长一段时间就是如此。过去曾有过在8月时的打折季，会有一些教学用具的打折。现在，商品太多了。我们全年从事校服生意，一般新款校服从5月入货，直到10月为止。不过衣服的标准都不一样，大部分家长倾向于购买有两条裤子的套装，价格在1.5万左右。而女生的吊带裙价格是8000坚戈。"一位商户说。





记者在实地走访各大商场的正装销售门店后发现，相比男性学生，家长们需要为女性学生的服装所花费的金钱显然更多。



"一般是男孩子的两倍多吧。因为女孩子还需要购买头花、蝴蝶结之类的东西。还要买好几条长筒袜。这些琐碎的东西大多价格都在3000坚戈左右。随着孩子的成长，这些东西的价格和数量也会递增。"一位阿拉木图家长说。





记者计算了一下，发现要为一个即将步入一年级的孩子，准备好所有的服装需要花费至少2.6万坚戈。



这些费用中包括：白衬衣-2500坚戈，正装（外套+无袖夹克+长裤）-各5000坚戈，皮鞋-4500坚戈，体育课所需的运动服-5000坚戈，运动鞋-3000坚戈，此外还有各类教辅用具需花费3500坚戈，以及书包-2500坚戈。





对于女孩儿而言，还需要额外购买头花和腰带，最低花费大约在2.9万左右。





商家指出，按照这个价格，能够买到的产品只有中国货或者土耳其货。



如果想要购买俄罗斯和波兰的产品，则需要花费更多的金钱。





阿拉木图大型商贸市场的校服价格一般在9月会有一些折扣，不过这些折扣品大多都是断码或品相较差的产品。



部分商家也为正在准备孩子入学事宜的父母做出了打折优惠的促销活动，折扣大致在5-10%左右。

















【编译：木合塔尔·木拉提】