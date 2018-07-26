政府总理对西哈州进行工作视察

哈通社/乌拉尔/7月26日 -- 据总理官网消息，根据纳扎尔巴耶夫总统指示，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫26日抵达西哈州，开始对该州进行工作视察。

消息称，总理此次工作视察主要旨在了解总统国情咨文《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国际竞争力》和《第四次工业革命背景下的发展新机遇》、《五大社会举措》倡议以及国家和各行业发展规划落实进展。





根据行程计划，总理首先将视察作为世界最大企业之一的卡沙甘油田，其总面积超过280平方公里。产量占比约为天然气45%、液态碳氢化合物为16%，而凝析油可采储量为24亿桶、天然气为16万亿立方米。



视察框架下，萨金塔耶夫将对液态碳氢化合物生产过程进行了解。"卡沙甘油田作业"公司总裁埃德温•布洛姆就企业主要业绩进行了汇报。





另外，政府总理还听取了卡沙甘油田扩大开发、延长开采设施使用期限等方面的汇报。



"卡沙甘油田作业"公司总裁布洛姆指出，旨在技术现代化及引进工业化4.0因素，财团股东目前已投资230亿美元用于开发卡沙甘油田。



视察框架下，总理还对"凝析油加工"股份公司石油和天然气加工技术链进行了了解。期间，"凝析油加工"股份公司董事会主席朱斯珀夫向萨金塔耶夫介绍了加工厂现代化工程以及自动化和数字化领域实施的相关举措。





西哈州在哈萨克斯坦具有重要的工业重要性。该地区拥有石油和天然气开采、炼油、机械制造、冶金、国防、采矿、服装和食品工业等领域的多个企业。2018年1-6月，西哈州工业产品总值达达1.1846万亿坚戈。



据了解，政府总理萨金塔耶夫视察框架下计划访问该地区多个工业和公共基础设施，并同当地企业家代表举行会面。



【编译：冰山】