丹尼斯•谭遇害案：警方逮捕第三名涉案人员

哈通社/阿斯塔纳/7月27日 - 哈萨克斯坦花样滑冰运动员、索契奥运会季军丹尼斯•谭遇害案有最新进展。

副总检察官玛拉特•阿赫梅特詹诺夫表示，警方日前又逮捕了一名涉案人员。



在此之前，已有两名犯罪嫌疑人被警方逮捕。



"是的，目前共有三人因涉及丹尼斯•谭的遇害而被逮捕。" 阿赫梅特詹诺夫27日在阿斯塔纳举行的新闻发布会上说。



副总检察官在发布会上没有透露第三名被捕者的姓名。



据阿赫梅特詹诺夫透露，第三名被捕者遭到逮捕的原因，是由于其没有及时向警方提供其掌握的与丹尼斯•谭遇害案有关的信息。



哈萨克斯坦花滑名将、索契冬奥会铜牌得主丹尼斯•谭19日在阿拉木图伤重不治离世，此前他因被两名窃贼持刀刺伤大腿而紧急送医。



根据阿拉木图警方公布的消息，丹尼斯•谭在当天中午发现两名不明身份的嫌疑人试图偷走他的汽车后视镜。 在同犯罪嫌疑人发生的争执当中，这名25岁的花样滑冰运动员被对方用刀刺伤，对方行凶后逃跑，而丹尼斯则被紧急送往医院。尽管医务人员付出了巨大的努力，但由于失血过多仍然未能挽救他的生命。



案发后，两名涉案人员被先后逮捕，在审讯过程中均供认了犯罪事实。



目前相关庭审前的警方调查工作仍在进行当中。



【编译：木合塔尔·木拉提】