哈萨克斯坦将首次举办短道速滑世界杯分站赛

哈通社/阿斯塔纳/7月27日 -- 据国家奥委会消息，国际滑冰联合会（ISU）近日正式公布短道速滑世界杯2018-2019赛季分站赛比赛地点。

消息称，哈萨克斯坦阿拉木图市将举办短道速滑世界杯第三站，比赛将于12月7-9日期间举行。



这将成为哈萨克斯坦首次举办短道速滑项目世界级赛事，哈萨克斯坦此前曾举办过第28届世界大冬会以及第7届亚冬会。



据了解，阿拉木图市被选为短道速滑世界杯分站赛举办地点并非偶然，拥有完善体育基础设施的现代化体育馆和世界大冬会的举办经验为此起到了巨大的作用。



此外，观众们展现出的积极性也起到了帮助。



相信哈萨克斯坦国家短道速滑队在国际赛场上的优异表现，将有望吸引大批观众亲临现场，感受赛事氛围。



上赛季，两名哈萨克斯坦运动员在短道速滑世界杯总积分榜中名列前茅。阿布扎勒•阿基哈利耶夫位列短道速滑500米项目总积分榜第二位，而在1000米项目中的努尔别尔根•朱马哈孜耶夫则取得总积分榜第三位的好成绩。



据悉，有望首次在哈萨克斯坦举行的短道速滑世界杯分站赛，将为哈萨克斯坦运动员们再创伟绩创造机遇。



值得一提的是，短道速滑世界杯首战将于11月8日在加拿大卡尔加里拉开帷幕，本赛季短道速滑世界杯共设6站，分别是卡尔加里、盐湖城、阿拉木图、待定、德累斯顿、都灵。



分站赛第四站目前仍未确定。



【编译：冰山】