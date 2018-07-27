内务部："跳车舞"挑战涉嫌违法且存在安全风险

哈通社/阿斯塔纳/7月27日 -- 哈萨克斯坦内务部行政警察委员会27日就"KIKI舞"挑战（跳车舞）发表意见。据悉，这一挑战的参与者会从行驶的车子上跳下来，在街上跳舞，展现舞姿并拍摄视频上传社交媒体。

"在这一情况下，车辆驾驶者将违反道路行驶规则多条规定。根据规定，交通工具在行驶状态下，驾驶者严禁下车。此外，只有在机动车辆完全停止移动，乘客才能下车或上车。根据交通法规，行驶中的车辆车门也必须保持完整关闭状态。只有当汽车完全停止移动时，才能打开车门。" 行政警察委员会新闻秘书伊琳娜•露克杨尼娜-阔斯特列娃说。



与此同时，委员会代表指出，这一行为将对他人构成危险。



据了解，"KIKI舞"挑战近日在哈萨克斯坦异常火爆，这一挑战的参与者会从行驶的车子上跳下来，跟随汽车一边移动一边在街上跳舞。许多年轻人纷纷将挑战视频上传至Instagram主页中。

Как Вам? 👍👍👍 _ @kazakhstan_challenge ❤️❤️❤️ 🇰🇿 Самые топовые видео казнета (@kazakhstan_challenge) 分享的帖子 · PDT 2018 年 7月 23 日 上午 4:15





【编译：冰山】