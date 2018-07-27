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    内务部："跳车舞"挑战涉嫌违法且存在安全风险

    19:12, 27 七月份 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/7月27日 -- 哈萨克斯坦内务部行政警察委员会27日就"KIKI舞"挑战（跳车舞）发表意见。据悉，这一挑战的参与者会从行驶的车子上跳下来，在街上跳舞，展现舞姿并拍摄视频上传社交媒体。

    "在这一情况下，车辆驾驶者将违反道路行驶规则多条规定。根据规定，交通工具在行驶状态下，驾驶者严禁下车。此外，只有在机动车辆完全停止移动，乘客才能下车或上车。根据交通法规，行驶中的车辆车门也必须保持完整关闭状态。只有当汽车完全停止移动时，才能打开车门。" 行政警察委员会新闻秘书伊琳娜•露克杨尼娜-阔斯特列娃说。

    与此同时，委员会代表指出，这一行为将对他人构成危险。

    据了解，"KIKI舞"挑战近日在哈萨克斯坦异常火爆，这一挑战的参与者会从行驶的车子上跳下来，跟随汽车一边移动一边在街上跳舞。许多年轻人纷纷将挑战视频上传至Instagram主页中。

    Как Вам? 👍👍👍 _ @kazakhstan_challenge ❤️❤️❤️

    🇰🇿 Самые топовые видео казнета (@kazakhstan_challenge) 分享的帖子 · PDT 2018 年 7月 23 日 上午 4:15



    【编译：冰山】

    标签:
    社会 内务部 黄金储备
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