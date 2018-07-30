哈萨克斯坦最年轻音乐家为纪念丹尼斯•谭作曲

哈通社/阿拉木图/7月30日 -- 哈萨克斯坦最年轻作曲家为纪念丹尼斯•谭写了一首名为《流星》（Akkan Juldyz）的作品。

据了解，年仅12岁的音乐天才努尔阿勒•贝塞阔扎耶夫目前在朱巴诺夫音乐学校接受教育，少年音乐家在该校读小提琴课程。



音乐天才的哥哥努尔兰•贝塞阔扎耶夫表示，努尔阿勒从4岁开始练习钢琴。



"就算不懂任何音符，他总是会弹奏出动画片里的音乐。当他6岁时，他开始作曲。6岁那年开始在朱巴诺夫音乐学校的小提琴班接受教育。截至目前，他拥有20多个原创作品。" 贝塞阔扎耶夫说。





据悉，12岁的努尔阿勒曾多次获得国家奖项，其中包括在阿斯塔纳举行的MusicStar 音乐大赛的桂冠。



努尔阿勒表示，丹尼斯•谭的过世让其感到无比沉重。"丹尼斯•谭是将哈萨克斯坦展现给全世界的独特人物。他的离世让我感到无比悲伤。因此，我决定将出自内心的旋律献给他。"年轻音乐家说。



值得一提的是，努尔阿勒的家庭有很多专业的音乐家。



"我不是一个音乐家，但我对音乐有着一定的了解。我们的大哥-努尔萨特•贝塞阔扎耶夫是突厥斯坦州爱乐乐团的团长，也是一名作曲家。比我小几岁的弟弟-哈拉玛特也在朱巴诺夫音乐学校读冬不拉课程。他也拥有多个原创作品。最小的弟弟努尔阿勒则朝着古典音乐方向发展，他是一名钢琴家、小提琴家。"努尔阿勒的哥哥说。



据他介绍，往后还计划对作品进行改良，为其拍摄音乐视频。



【编译：冰山】