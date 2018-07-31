国家经济部召开外交使节会议 讨论哈萨克斯坦经济发展情况

哈通社/阿斯塔纳/7月31日-哈萨克斯坦国家经济部日前召开驻哈萨克斯坦外交使节会议，就我国经济发展相关计划进行讨论。

会上，各国大使纷纷就我国经济领域提出了自己的问题及看法。



荷兰大使迪尔克•雅科夫表示，用净经济指标来改善商业环境是不可能的。此外，吸引投资的另一关键在于良好的法治环境。



"作为哈萨克斯坦的主要投资者与合作伙伴，我们对这个国家的发展有着浓厚的兴趣。此外，我们也非常高兴哈萨克斯坦正在为成为经合组织的成员国之一付出努力。但是，该组织的评级标准与国家的经济指标和法治之间存在密切联系，其中包括反腐败、人权等其他许多方面。因此，为改善商业环境，有必要在不优先考虑净经济指标的情况下改进其他指标。" 雅科夫说。



国家经济部副部长玛迪娜•阿布勒哈斯莫娃表示，如今，我国政府非常重视保护公民的权利以及法治问题。例如，我国已加入伊斯坦布尔反腐计划。此外，总统的五大社会举措也在努力实施当中。



此外，黎巴嫩大使瓦齐根•卡夫拉基安提到了哈萨克斯坦应对通货膨胀采取的措施。



阿布勒哈斯莫娃表示，目前，我国年通货膨胀率为7.8%。



"今年，我们开始实施了《2025年前战略发展计划》。计划截至2025年前将通货膨胀率降至3-4%。"她说。



【编译：达娜】