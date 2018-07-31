外交部部长：哈萨克斯坦对巴勒斯坦的立场将保持不变

哈通社/阿斯塔纳/7月31日 -- 哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫31日在阿斯塔纳同巴勒斯坦外长利亚德·马利基举行会谈。

会谈结束后，阿布德拉赫曼诺夫向记者透露，哈萨克斯坦将向友好国家巴勒斯坦的所有和平愿景提供援助。

"哈萨克斯坦将加强与巴勒斯坦之间的双边合作关系。两国之间的合作关系是哈萨克斯坦宣布独立后，巴勒斯坦解放组织主席亚西尔·阿拉法特于1991年对哈萨克斯坦以及纳扎尔巴耶夫总统于1995年对巴勒斯坦进行的正式访问框架下奠定的基础。今年，两国迎来建交26周年。在这期间。两国随着双边合作关系，联合国、伊合组织以及其他国际组织框架下的多边合作也迎来了稳定的发展。"外交部部长说。

阿布德拉赫曼诺夫指出，巴勒斯坦在国际组织框架下向哈萨克斯坦所提出的举措给予了巨大的支持。

外长表示，哈萨克斯坦共和国坚信巴勒斯坦问题得到解决是中东地区迎来长期的和平和稳定的关键条件，承认巴勒斯坦是一个独立国家，并始终如一地支持巴勒斯坦是国际社会不可否认的成员。哈萨克斯坦对巴勒斯坦的立场将保持不变。巴以冲突应以"两国方案"得到解决，即依据1967年边界建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，巴以相互承认并和平共存。

据他介绍，哈萨克斯坦将作为联合国安理会非常任理事国，将继续全力支持中东地区旨在建立和平与稳定的进程，并向友好国家巴勒斯坦的所有和平愿景提供援助。

据此前报道，哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫与前来访问的巴勒斯坦外长马利基签署了加强两国政治协商的谅解备忘录以及巴勒斯坦工商会联合会与哈萨克斯坦外贸商会之间的合作备忘录。

【编译：冰山】