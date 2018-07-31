联合国：五分之三的婴儿在出生第一小时无法获得母乳喂养

哈通社/纽约/7月31日-世界卫生组织与儿童基金会今天发布的最新报告显示，全球约有7800万儿童在刚出生时无法获得母乳喂养，约占五分之三，这将导致他们面临更高的死亡或罹患疾病的风险。

报告指出，在东部和南部非洲，新生儿的母乳喂养率最高，达到65%， 在东亚和太平洋地区最低，为32%。布隆迪、斯里兰卡和瓦努阿图90%的新生儿进行了母乳喂养，而阿塞拜疆、乍得和黑山出生的新生儿中只有20%进行了母乳喂养。



儿基会执行主任亨丽埃塔•福尔表示，母乳喂养的时机至关重要，在许多国家，这甚至关乎于儿童的生死存亡。世卫组织总干事谭德赛表示，母乳喂养给予了孩子最佳的开始，国际社会应该尽快加强对母亲的支持。



报告分析了76个国家的数据，并指出，很多新生儿仍迟迟无法获得母乳喂养。原因主要包括：



新生儿配方食物：忽视初乳、喂养蜂蜜、糖水或婴儿配方奶粉的常见做法阻碍了他们与母亲的首次接触。



选择性破腹产的增加：一项针对51个国家的研究指出，剖腹生产的新生儿进行早期母乳喂养的比率明显较低。在埃及，只有19％的剖腹产婴儿在出生后的第一个小时内获得了母乳喂养，而自然分娩的婴儿中有39％是母乳喂养。



提供给母亲和新生儿的护理质量的差距：在许多情况下，婴儿出生后立即与母亲分开，卫生工作者可以给予的指导也十分有限。在塞尔维亚，由于该国努力改善母亲在生产时所接受的护理，早期母乳喂养率在2010到2014年期间增加了43%。



报告引用的早期研究表明，与出生后一小时内开始母乳喂养的新生儿相比，出生后2至23小时开始母乳喂养的新生儿的死亡风险高出33％。在出生后一天或更长时间之后开始母乳喂养的新生儿中，死亡风险高出两倍多。



报告敦促政府、捐助者和其他决策者采取强有力的法律措施，限制婴儿配方奶粉和其他母乳替代品的销售。



世卫组织和儿基会还发布了2018年全球母乳喂养记分卡（2018 Global Breastfeeding Scorecard），该记分卡追踪有关母乳喂养的政策和计划的进展情况。世卫组织和儿基会鼓励各国推进这些政策和计划，帮助所有母亲在孩子出生的第一个小时内开始母乳喂养，并按照其意愿继续进行母乳喂养。