哈萨克斯坦完成世界首例心脏二次移植手术

哈通社/阿斯塔纳/8月1日-去年，60岁的患者库南拜•阿布尔巴耶夫在接受了人造心脏移植手术的9个月后，因找到了合适的供体心脏再次进行了移植术。

据悉，这是世上首个先后进行了两次人造心脏与供体心脏移植术的病例。



"九个月前，该患者的身体情况不允许进行供体心脏移植手术，因为当时患者的肝脏和肺脏已开始恶化。但在移入人造心脏后，患者的肺动脉压开始恢复正常。因此在患者病情好转的三个月后，我们开始找寻合适的捐赠心脏。" 国家心脏外科研究中心董事会主席尤里•朴说。



此次手术持续了12个小时。目前患者身体状态良好，已能够自行走路。



据悉，心脏捐赠者是一名年轻男性。该男子不仅捐献了心脏，还捐献了肾脏和肝脏。



"我们非常感谢这位捐赠者和他的父母。一个人至少挽救了4条生命。"中心副主席玛哈巴特•别克博森诺娃说。





值得一提的是，去年，国家心脏外科中心去年对该患者完成了人造心脏移植手术。



据悉，手术使用了法国生产的"Carmat SA"人造心脏。2013年CARMAT公司对76岁的患者成功进行了移植手术，成为全球首例成功移植的永久性人工心脏。目前，该人造心脏市价为100万欧元。



卫生部副部长拉扎特•阿克塔耶娃表示，由于还处于试用期，法国公司为这次手术免费提供了自己人造心脏产品。若一切顺利，该公司将会批量生产人工心脏，价格也会有所下降。



【编译：达娜】