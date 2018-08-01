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    哈萨克斯坦完成世界首例心脏二次移植手术

    13:52, 01 八月份 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/8月1日-去年，60岁的患者库南拜•阿布尔巴耶夫在接受了人造心脏移植手术的9个月后，因找到了合适的供体心脏再次进行了移植术。

    据悉，这是世上首个先后进行了两次人造心脏与供体心脏移植术的病例。

    "九个月前，该患者的身体情况不允许进行供体心脏移植手术，因为当时患者的肝脏和肺脏已开始恶化。但在移入人造心脏后，患者的肺动脉压开始恢复正常。因此在患者病情好转的三个月后，我们开始找寻合适的捐赠心脏。" 国家心脏外科研究中心董事会主席尤里•朴说。

    此次手术持续了12个小时。目前患者身体状态良好，已能够自行走路。

    据悉，心脏捐赠者是一名年轻男性。该男子不仅捐献了心脏，还捐献了肾脏和肝脏。

    "我们非常感谢这位捐赠者和他的父母。一个人至少挽救了4条生命。"中心副主席玛哈巴特•别克博森诺娃说。


    值得一提的是，去年，国家心脏外科中心去年对该患者完成了人造心脏移植手术。

    据悉，手术使用了法国生产的"Carmat SA"人造心脏。2013年CARMAT公司对76岁的患者成功进行了移植手术，成为全球首例成功移植的永久性人工心脏。目前，该人造心脏市价为100万欧元。

    卫生部副部长拉扎特•阿克塔耶娃表示，由于还处于试用期，法国公司为这次手术免费提供了自己人造心脏产品。若一切顺利，该公司将会批量生产人工心脏，价格也会有所下降。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 科学 医疗卫生 科技 黄金储备
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