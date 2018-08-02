阿拉木图为游客推出城市旅游卡

哈通社/阿拉木图/8月2日-Visa Almaty阿拉木图旅游信息中心日前同《Onai》交通运输控股公司联合推出Almaty Pass旅游卡。

据悉，持卡人可在阿拉木图市内的旅游景点、吃饭住宿、公共交通等方面享受一定的折扣待遇。



Almaty Pass旅游优惠卡借鉴了伦敦、纽约和巴塞罗那等旅游城市的实践经验。



该旅游卡分为S、M、L三种套餐， S套餐价格为7810坚戈（23美元）、M 为9455坚戈（28美元）、L 为11045坚戈（32美元）。



游客可携带旅游卡参观阿拉木图的"琼布拉克"、"Lesnaya Skazka"、"阔克托别"三处景点以及6个博物馆。



"阿拉木图旅游卡项目对该市的旅游业作用巨大。阿拉木图是哈萨克斯坦的主要旅游城市之一。我国二分之一的游客会前来这里参观。因此，有必要推出一些独特优惠项目来吸引外国游客。" Visit Almaty阿拉木图旅游信息中心主席卡米拉•鲁合盼诺娃说。



据统计，前来阿拉木图旅游的游客数量每年以20％的速度增长。 2015年，该市的酒店宾馆共接待72.1万名游客，2016年为79.3万、2017年为96.9万。



【编译：达娜】