哈通社/阿斯塔纳/8月3日 -- 为期两天的美联储货币政策例会于8月1日结束，美联储维持联邦基金利率不变。

美联储会后发表的声明显示，美联储对美国经济形势的基本判断总体保持乐观。声明称，自6月货币政策例会以来收集的数据显示，美国劳动力市场保持强劲，经济活动增长明显。近几个月平均就业增长强劲，失业率一直保持在低位。家庭开支、商业固定资产投资也有明显增长。以12个月为基准，总体通货膨胀率和除食品、能源之外的各类商品通胀率均接近2%。反映长期通胀预期的指标总体而言几乎没有变化。

声明称，综合考虑劳动力市场和通胀率等情况，美联储决定将联邦基金利率维持在1.75%至2%区间，货币政策保持宽松，以支撑劳动力市场并推动通胀率持续回升至2%。

美联储在声明中表示将继续保持渐进加息。美联储今年3月和6月两次分别加息25个基点，其发布的6月货币政策会议记录显示，绝大多数委员会理事认为2018年应当有4次加息。美联储将于今年9月、11月和12月再举行3次货币政策例会。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，有90%的交易员认为美联储将在9月加息，70%的交易员认为今年的第4次加息将发生在12月。《华尔街日报》称，特朗普政府的一位官员曾向该报透露，白宫方面希望今年加息3次。

美国总统特朗普7月曾公开对美联储加息表示不满，称加息将损害美国经济增长。《华尔街日报》分析，特朗普打破常规评论加息问题，实际上是想将美联储的货币政策变成其减少贸易逆差计划的一部分。因为如果美联储继续加息，美元升值的可能性随之增大，或将推高出口成本、降低进口成本，不利于特朗普实现减少贸易逆差的目标。《纽约时报》指出，特朗普就加息问题发表评论后，美联储主席鲍威尔强调美联储只会根据经济数据做出决策，不会受政治压力影响。此次美联储发布的声明实际重申了这一立场。

不过，也有分析认为，当前的贸易纠纷会给美联储的经济预测带来不确定性；全球经济增长的放缓也将对美国产生影响，迫使美联储重新评估其加息计划。