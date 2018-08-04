哈萨克斯坦外长同印度外长会晤

哈通社/阿斯塔纳/8月4日-据外交部新闻消息，印度外交部部长苏斯马•斯瓦拉吉对我国进行工作访问。

访问期间，我国外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫同斯瓦拉吉举行会谈。



会谈期间，双方就两国关系的战略性质以及两国人民之间的传统友谊进行了讨论，并讨论了2017年6月纳扎尔巴耶夫总统和印度总理纳伦德拉•莫迪在阿斯塔纳举行的双边会谈以及今年6月初在青岛举行的上海合作组织峰会期间达成的协议的落实情况。



"继哈印两国元首在中国青岛会面后，纳扎尔巴耶夫总统向政府提出了一系列具体指示，以促进双方在投资、能源、物流、信息技术、航天、制药、旅游和电影等领域的合作。 基于此，我们正在着手准备计划于2019年举行的高级别会议。"阿布德拉赫曼诺夫说。



此外，阿布德拉赫曼诺夫感谢印度方面对阿斯塔纳成立20周年庆典活动、阿斯塔纳经济论坛、阿斯塔纳国际金融中心开业典礼的积极参与。



2017年，哈印两国之间的贸易额达到10亿美元。双方表示将继续合作，以促进该指标的增加，并重点扩大运输和物流领域的合作，利用哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗的铁路发展潜力开启印度洋的市场。



同时，双方对哈萨克斯坦-印度经贸、科技和人文交流政府间委员会的工作成果表示满意。



双方一致表示，目前，关于开启欧亚经济联盟与印度自由贸易区谈判是多边合作最重要的项目之一。



在文化和人道主义联系的合作方面，哈萨克斯坦与宝莱坞电影制片厂已迈出联合制作电影作品的关键一步。



【编译：达娜】