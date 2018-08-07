突厥议会成员国计划推出"现代丝绸之路"旅游套餐

哈通社/阿斯塔纳/8月7日 -- 突厥议会成员国 - 哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦以及土耳其等国家正在联合制定"现代丝绸之路"旅游套餐。

据了解，该旅游套餐将为游客们轻松游玩丝绸之路沿线国家创造便利。

哈萨克旅游国有公司副总裁提穆尔•杜伊森哈利耶夫在阿斯塔纳举行的突厥议会工作组第13次会议上强调，应加强该项目在中亚地区的宣传工作。

"土耳其是旅游业领域的大型市场，然而在中亚地区很少能够遇到土耳其游客。因此，哈萨克斯坦在旅游领域能够向土耳其和阿塞拜疆游客们提供很好的项目。例如，阿勒泰是所有突厥民族的历时故乡。近日，塔尔巴哈台地区又发掘出又一个'金人'，属于公元前8-7世纪的这一历史遗产共包含上万个黄金制品。这是个重大发现。除此之外，位于哈萨克斯坦南部地区的突厥斯坦地区也非常吸引游客。被誉为精神文明之都的突厥斯坦市成为地区首府也将对旅游业发展起到重要作用。此外，锡尔河地区还拥有成为突厥游牧民族第二个首都的杨吉肯特古城。" 杜伊森哈利耶夫说。

会中，哈萨克旅游国有公司副总裁还指出发展里海邮轮旅游的重要性。

据了解，《现代丝绸之路》旅游套餐路线涵盖土耳其、阿塞拜疆、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦。游客将在14-16天之内游玩4个国家。游客们还将有机会参观亚萨维陵墓等丝绸之路历史古迹。

值得一提的是，突厥议会成员国旅游部长第四次会议将于8月8日在阿斯塔纳举行。

【编译：冰山】