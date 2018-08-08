分析人士：第五届里海峰会对整个地区具有重要战略意义

哈通社/阿斯塔纳/8月8日 -- 将于8月12日在阿克套市举行的第五届里海沿岸国家首脑峰会对整个地区具有重要战略意义。

8日，首任总统基金会国际经济和政策研究所研究员朱玛别克•萨拉别科夫作出上述表示。



"将在阿克套市举行的第五届里海沿岸国家首脑峰会对于里海地区发展具有重要战略意义。因为，本次会议期间将签署等待长达20时间的《里海法律地位公约》。" 萨拉别科夫说。



据他介绍，公约将成为保障里海地区稳定发展和安全并明确各国相互合作基本原则的"宪法"。



分析人士表示，公约将为明确里海法律地位问题带来更多的透明性，并消除阻碍有效合作的许多争议问题。此外，里海沿岸国家海底区域划分问题也将得到解决。



"公约将明确重要问题包括里海底部管道网络铺设工作。公约指出，里海沿岸国家能够在海底铺设电缆和管道。这一内容由阿什哈巴德和巴库积极发起，将使跨里海天然气管道网络建设工作更加接近得到落实。" 萨拉别科夫说。



不过他认为，海底铺设天然气管道将很难在短时间内得到落实。因为公约中明确天然气管道网络项目应符合环保要求，不能让海水受到污染。



萨拉别科夫表示，里海法律地位得到调整将为哈萨克斯坦运输潜力得到充分发挥创造机遇，并为哈萨克斯坦西部地区综合发展带来新动力。



此外，分析人士还谈到位于里海哈萨克斯坦区域 "胡热克"海港的重要性。



【编译：冰山】