里海地位公约的签署对哈萨克斯坦未来有多重要？

哈通社/阿斯塔纳/8月9日 -- 哈萨克斯坦战略研究所研究员阿纳斯塔西娅•列舍特尼亚克9日就即将举行的里海沿岸国家首脑峰会发表个人意见。

"对此次峰会的充满期待。关于里海法律地位的公约在过去25年间一直在进行商讨，并对里海五国具有重要意义。我们近几年注意到各方立场逐渐接近。公约将使各方达成共识。该公约草案于去年12月制定完成，目前各国外交工作人员们开始宣布将于阿克套峰会期间签署。"列舍特尼亚克说。

据她介绍，部分参与方在谈判初期保持坚定的立场，并就个别问题提出了异议。



"制定工作期间，出现许多需要相互讨论及谈判的分歧。在此之际，哈萨克斯坦通过利用1982年联合国海洋法公约中指出的里海特别地位相关规定对此起到了帮助。里海是个独特的海域，因此决不能一概而论。此外，哈萨克斯坦为统一各方立场方面作出了大量工作。" 研究员称。



另外，在谈及里海地位公约的签署对哈萨克斯坦未来有多重要这一问题时，研究员则表示，这将为充分挖掘哈萨克斯坦运输潜力创造新机遇。



列舍特尼亚克指出，公约草案将为内陆国家开辟新道路。例如，可以通过伊朗前往波斯湾。在过境运输方面来讲，这将创造新机遇。还将就里海海底管道建设问题重新展开谈判。



【编译：冰山】