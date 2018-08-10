欧亚经济联盟国家将确定统一的电器能效要求

哈通社/阿斯塔纳/8月10日 -- 据卡巴尔通讯社消息，欧亚经济委员会收到有关欧亚经济委员会理事会批准的欧亚经济联盟"用电设备能效要求"技术规程的征询函。

为了向联盟共同市场消费者提供现代化产品-电脑、冰箱、洗衣机、吸尘器、空调和其他耗电大或小的家用电器，委员会同欧亚经济联盟国家共同起草了这份文件。

技术规程的通过，可以保障上述产品在联盟市场上的流通，也可以大大降低费用，首先是生产厂家和供货商的费用。也可以减少劣质产品和高耗能设备的数量。

截至7月17日，只剩下一个分歧，即产品符合要求的评估形式，计划在欧亚经济联盟委员会会议上进行讨论。欧亚经济联盟大多数国家认为，申报应该是评估是否合格的主要形式（18种能耗电器中的14种），首先要从商业利益出发，而不仅仅是从评估符合与否的机构利益出发。因为与申报相比，质量认证是一件工作量很大、复杂和花费巨大的过程。

在最好的国际实务中，评估合格的形式只是申报各种电器与规定相符。

批准技术规程，属于欧亚经济联盟理事会的职权范围。"电器能效要求"技术规程计划在理事会例会上进行讨论。



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