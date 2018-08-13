匈牙利议长在哈萨克毡房中品尝美食

哈通社/阿斯塔纳/8月13日-日前在匈牙利布高茨市举行的第十届"世界图兰库里台"期间，各突厥语国家纷纷搭建属于自己民族的毡房。

哈萨克斯坦在其搭建的毡房内外部分别组织了相关活动，因此也瞬间吸引了其他游客的眼球。而每一位进入毡房的游客都得到了由60人组成的哈萨克斯坦代表团精心准备的小礼物-用毡房形状的纸盒包装成的糖果。在活动持续的两天内，哈萨克斯坦代表团已发放了1000多份礼物。



此外，匈牙利国民议会主席克韦尔•拉斯洛在阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫的邀请下，参观了哈萨克斯坦搭建的毡房。热情好客的哈萨克代表们用美味的包尔萨克和马奶款待了议长。



值得一提的是，8月11日，第十届"世界图兰库里台"8月11日在匈牙利布高茨市开幕，共有30多个国家的代表参加了此次活动。我国代表团由阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫率领。



开幕式上，匈牙利国民议会主席拉斯洛发表了致词。



此外，萨帕尔巴耶夫在致辞中，对主办方组织的此次活动表示了感谢，并表示两国人民之间的友谊以及两国在人文经济等领域的关系多年来取得了良好的发展。期间，萨帕尔巴耶夫提议在哈萨克斯坦举办下一届"世界图兰库里台"大会，并向匈牙利图兰基金会赠送了一顶哈萨克式毡房。



【编译：达娜】