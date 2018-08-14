哈萨克斯坦与塔吉克斯坦签署出口协议

哈通社/阿斯塔纳/8月14日-据哈萨克斯坦外贸商会消息，哈萨克斯坦代表团日前对塔吉克斯坦进行工作访问。

访问期间，双方签署总价为1880万美元的三项出口协议。



据了解，此次访问会谈由哈萨克斯坦外贸商会、塔吉克斯坦商会以及哈萨克斯坦驻塔吉克斯坦大使馆共同联合组织举办。



哈萨克斯坦代表团（包括机械工程、建筑、食品等领域的20家大型企业代表）、塔吉克斯坦交通部、经济发展部、财政部、工业部、能源部和卫生部代表、塔吉克斯坦租赁个体运输公司、多个贸易网络以及其他公司代表们参加了此次会谈。



根据会谈结果，双方签署一系列协议。根据协议，萨热阿尔卡汽车工业有限责任公司（«СарыарқаАвтоПром» ЖШС）将向塔吉克斯坦出口50辆江淮牌汽车，此外，塔吉克斯坦亚洲控股集团（Холдинг Азия Групп Тәжікстан）将在该国境内建立生产江淮牌汽车经销商。



同时， Hyundai Com Trans Kazakhstan将向塔吉克斯坦出口总价为1800万美元的现代品牌的机械设备，而Mega SMART 公司则就出口家具产品与塔方签署了总价为30万美元的合作协议。



此外，阿克托别市轧制钢轨钢梁厂与塔吉克斯坦铁路也签署了相应协议，根据协议，截止今年年底，该工厂将负责向塔方出口6吨钢轨。



访问期间，"Zhas Kanat 2006"、"Tsesna-Astyk Concern"、"Novo-Alzhansky Melkumombinat"、"DUMAN"、"Higer Quazar"和"Tikkurila"等企业的代表人员对塔吉克斯坦的 "Ashan"和"Paykar"等大型贸易网络进行了了解和参观。



值得一提的是，此次访问将持续至8月12日。



期间，我国代表团还将参加"塔吉克斯坦2018"国际展。



展会上，由哈萨克斯坦组装生产的江淮牌汽车、关税同盟生产的JACiEV7S电动汽车以及"依维柯"商用车将被展出。



【编译：达娜】