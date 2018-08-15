首届针织节在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/8月15日-据阿斯塔纳市文化和体育管理局消息，以"大脑瑜伽"为主题的首届针织节在阿斯塔纳举行。

据了解，许多针织爱好者参加了此次活动，其中包括在该领域工作的专业人士以及初初接触针织的业余爱好者。



此外，有心理障碍者和一些残疾人士也参加了此次节日活动。这些人由于行动不便，在经过针织手工培训后，目前在节日组织者拉黑玛•穆合舍娃开设的Bergen工作室工作。据悉，Bergen工作室共有12人，其中7人都是社会弱势群体成员。



"我的工作是教人们如何手工编织，这能够有效帮助人们专注于自身并克服自身困难，而这也是某些弱势群体的谋生之路。此次活动在阿斯塔纳市政府的支持下举办，不管参与者的年龄、身体状况和专业水平如何，大家都能够免费参加此次针织大师班，学习必要的编织技巧。" 拉黑玛•穆合舍娃说。



此外，节日期间，活动参与者还能够参与瑜伽和桑巴舞课程，以及各种比赛活动和音乐会，并专门安排了一个休闲区供参与者们阅读书籍和自拍娱乐。



值得一提的是，节日期间不仅开设了各种课程，还组织了慈善活动。参与者与"28环"俱乐部的成员们一同为早产儿编织衣服。



活动将持续三天，每日13:00-20:00期间将在节日区开设展览集市，游客们能够在集市内购买由Bergen工作室手工编织开襟羊毛衫、手提包和毛衣等手工品。





【编译：达娜】