独联体成员国召开会议讨论国家物资储备问题

哈通社/阿斯塔纳/8月16日-据哈萨克斯坦国防和航空航天工业部消息，独联体国家物资储备管理领域的国家机构负责人咨询委员会第十四次会议在阿斯塔纳召开。

国防和航空航天工业部国家物资储备委员会主席伊玛纳里耶夫、白俄罗斯紧急情况部物资储备司司长邦达尔、吉尔吉斯政府下属国家物资储备基金会主席艾达偌夫、摩尔多瓦内务部物资储备司司长盖吉乌、 塔吉克斯坦政府下属国家物资储备局局长阿赫玛德佐达参加此次会议。



会议由哈萨克斯坦国防和航空航天工业部部长贝布特•阿塔穆库罗夫开幕。



阿塔穆库罗夫在讲话中强调了国家物资储备系统在紧急情况、自然灾害和人为灾害中的重要作用。



会议期间，各方就独联体成员国咨询委员会在国家物资储备体系中科学和技术发展领域的工作成果以及过去一年的人员培训工作等问题进行了讨论。



此外，会议还提到了发展独联体成员国国家物资储备体系、增加储备期限以及物资储备保值领域的创新发展等问题。



同时，各方就公共资金系统数字化和化学辐射保护问题交换了经验。



会议最后，各方签署了相关协定书。



值得一提的是，该咨询委员会的主要任务是在加强国家物资储备管理的基础上发展多边合作、预防和解决紧急情况、提供人道主义援助、交流经验以及专业培训工作人员。



【编译：达娜】