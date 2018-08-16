外交部长访问国际突厥学院

哈通社/阿斯塔纳/8月16日-据哈萨克斯坦外交部消息，该部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫对国际突厥学院进行了访问。

2010年在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下创设的国际突厥学院今年迎来了其八周年庆典。



"在很短的时间内，该学院为突厥语国家合作委员会（突厥议会）成员国：阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土耳其之间的文化、历史和科学合作的发展作出了重大贡献。" 阿布德拉赫曼诺夫说。



部长强调，第六届突厥语国家合作委员会首脑峰会期间，各国领导人将签署在科学组织框架内制定的关于突厥世界一体化理念的相关文件。



国际突厥学院院长达尔汗•克德尔艾里对纳扎尔巴耶夫总统和外交部对学院的协助工作表示了感谢，并保证学院将尽全力促进突厥语国家间的合作。



"该学院正在开展关于突厥世界遗产的研究工作。目前我们正在编写《突厥文学》和《突厥地理》教科书。此外，学院工作人员正在研究名为《祖父遗产》和《突厥晴雨表》的两个项目工作。" 克德尔艾里介绍说。



值得一提的是，该学员设有博物馆和图书馆，收藏了突厥世界的文化照片以及5万多本关于突厥学及其历史文化的相关书籍。



最后，外交部长对学院工作人员授予了荣誉证书，以表彰该学院对促进突厥语国家合作所作出的贡献，并向其颁发了关于总统和外交部外交政策的相关书籍。





【编译：达娜】